Предпринимателей Подмосковья научат справляться со стрессом

23 апреля для подмосковных предпринимателей состоится бесплатный вебинар «Психология предпринимателя: как управлять стрессом и принимать сложные решения». Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Вебинар посвящен вопросам психологии в бизнесе и управлению стрессом в предпринимательстве. Будут рассмотрены стратегии принятия сложных решений и практические инструменты, включая психологические методы и техники принятия решений. Участники научатся управлять страхом, узнают о значении активности и здорового образа жизни. Спикером выступит наставник предпринимателей, коуч-трекер Светлана Пузан.

Вебинар состоится 23 апреля в 14:00. Предварительно необходимо заполнить анкету по ссылке. Регистрация открыта до 18:00 22 апреля. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса региона доступна на инвестиционном портале Подмосковья и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.