Предпринимателей Подмосковья 28 августа приглашают на вебинар

28 августа для предпринимателей Московской области проведут вебинар «Санитарно-защитная зона: требования, порядок установления и ответственность». Начало в 11:00. Встреча на площадке TrueConf состоится при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники мероприятия узнают, что такое санитарно-защитная зона, кто обязан ее устанавливать, какие существуют размеры в зависимости от класса опасности и в чем приоритетность для промышленных и социальных объектов. Кроме того, участникам расскажут о действующем санитарном законодательстве, требованияхСанПиН и постановлениях.

В ходе онлайн-сессии также рассмотрят ключевые вопросы, связанные с выбором земельного участка для планирования деятельности с учетом зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и вида разрешенного использования (ВРИ), правильным определением зональности и расположением основных источников шума и выбросов.

Отдельное внимание будет уделено вопросам государственного надзора, видам ответственности, предусмотренной КоАП, актуальной судебной практике, основаниям для отмены решений, возможностям компенсации и применению моратория для отдельных категорий.

Спикером выступит эксперт по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны Юлия Бабешкина.

Участие бесплатное. Регистрация открыта по ссылке до начала онлайн-мероприятия: https://forms.yandex.ru/u/689aeea802848f53a8f5e868. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.