Предпринимателей Подмосковья 26 ноября приглашают на вебинар

По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с управлением ФАС России по Московской области 26 ноября в 14:00 часов на площадке TrueConf состоится обучающий вебинар для предпринимателей на тему «Ликвидация административных барьеров при ведении бизнеса: оспаривание неправомерных действий органов власти и субъектов естественных монополий в антимонопольном органе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спикеры: заместители руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович и Азаренко Алексей Анатольевич.

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:

1. Краткий обзор антимонопольного законодательства. Полномочия антимонопольного органа в части контроля за действиями органов власти, субъектов естественных монополий, лиц, занимающих доминирующее положение.

2. Контроль органов власти.

3. Контроль проведения торгов (за исключением закупок отдельными видами хоз. субъектов, а также для государственных и муниципальных нужд).

4. Контроль за действиями естественных монополий и лиц, занимающих доминирующее положение.

5. Порядок обращения в антимонопольный орган и обжалования его актов, действия (бездействия).

Ссылка для регистрации https://forms.yandex.ru/u/691d9bc21f1eb529dcce7cdc

