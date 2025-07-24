Предприятие ООО «Техносервис» в Серпухове производит 2,8 млн светильников в год

С рабочим визитом предприятие ООО «Техносервис» посетил глава муниципалитета Алексей Шимко. Компания специализируется на производстве светодиодного освещения и осветительного оборудования. В Серпухове работает с 2018 года. Сейчас здесь трудятся 540 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Продукция компании применяется в офисах, торговых центрах, автосалонах, парках, на уличных фонарях, в жилых комплексах и бизнес-центрах по всей России. Объемы производства в среднем ежемесячно составляют 230 тыс. светильников, при высокой нагрузке цифра увеличивается до 300 тыс., годовой объем производства — 2,8 млн.

В 2023 году завершился инвестиционный проект, в рамках которого проведена реконструкция производственного здания, общая площадь составила 10 500 кв. м. Это позволило создать 220 новых рабочих мест.

В рамках инвестиционного проекта в 2024 году был запущен в эксплуатацию высокоэффективный оптоволоконный станок лазерной резки с функцией резки трубы, сменным столом и защитной кабиной. Благодаря применению нового оборудования скорость резки заготовок возросла, что позволило увеличить объемы производства энергоэффективного светодиодного освещения.

«На данный момент на территории проводится строительство нового складского помещения на 3000 кв. м со сроком завершения весной 2026 года. Предприятие активно сотрудничает с Серпуховским и Губернским колледжами и Чеховским техникумом и привлекает молодых специалистов на практику для дальнейшего трудоустройства. Сейчас в организации работают около 40 выпускников и студентов», — рассказал глава округа Серпухов Алексей Шимко.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.

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