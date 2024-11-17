Правительство вложит 70 млн в восстановление электросетей в Запорожской области

Правительство РФ утвердило финансирование, которое понадобится для восстановления электрических сетей в Запорожской области. Соответствующее распоряжение уже подписали, сообщает пресс-служба органа государственной власти.

По данным ТАСС, на такие цели Минэнерго получит от правительства РФ около 70 млн рублей. Деньги потратят на необходимые мероприятия для устранения неполадок распределительных сетей в Запорожской области. Также на них приобретут спецтехнику, одежду, различные инструменты.

Деньги выделяются в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ее утвердили в апреле 2023 года.

Ранее российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Удары были нанесены в 165 районах зоны СВО.