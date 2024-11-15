«Ъ»: правительство установило регионы, где могут запретить майнинг криптовалюты

С 1 декабря 2024 года в ряде регионов России могут запретить майнинг криптовалюты. Например, по 15 марта 2025 года может быть запрещен майнинг в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии, сообщает «Коммерсант» .

Затем запрет в этих регионах будет действовать каждый год в период больших нагрузок — с 15 ноября по 15 марта. Такая «схема» рассчитана до 2031 года.

Тотальный запрет майнинга с 1 декабря по 15 марта планируют ввести в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Чечне и Дагестане.

По мнению Минэнерго России, крупные майнеры усугубляют локальные энергодефициты. Ведомство преследует цель заставить майнеров уезжать в те регионы, где наблюдается избыток энергомощности.

Ранее на официальном сайте Федеральной налоговой службы России заработал сервис «МайтингРеестр». Заниматься майнингом на законных основаниях смогут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которые внесли всю нужную информацию в сервис.