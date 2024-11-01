ФНС запустила на сайте сервис для внесения сведений в реестр майнеров

Сервис «МайтингРеестр» заработал на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, об этом сообщила пресс-служба федерального органа исполнительной власти в официальном Telegram-канале .

Вносить все необходимые данные в новый сервис требует закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Заниматься майнингом на законных основаниях смогут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которые внесли всю нужную информацию в сервис.

На текущий момент в сервисе можно заполнить заявление о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и сведений о нем, а также заявление о внесении в реестр операторов майнинговой инфраструктуры сведений о таком операторе.

Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или ИП. Все сведения, внесенные в реестр, не подлежат к распространению в СМИ и на других платформах в Сети.