Правительство России может временно разрешить экспорт бензина

Российское Минэнерго обратилось в кабмин с предложением временно приостановить решение о запрете экспорта бензина, действующее с марта, сообщает ТАСС .

И.о. вице-премьера Александр Новак отметил, что данное предложение планируется рассмотреть в ближайшее время. Это нужно, чтобы не иметь потом дефицита топлива.

«Рынок насыщен, и даже более того — перенасыщен (на сегодняшний день — ред.)», — заявил Новак.

И.о. министра энергетики страны Николай Шульгинов добавил, что специалисты постоянно мониторят рынок в РФ, чтобы не допустить дефицит топлива, а также избежать затоваривания.