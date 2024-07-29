Правительство РФ включило проект ВСМ Москва-Петербург в перечень самоокупаемых

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург включен в перечень самоокупаемых, что позволит привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 300 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Получить денежные средства из ФНБ можно будет по ставке не более 1% годовых. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в более чем 2 трлн рублей. Деньги будут направлены на организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом.

Глава кабмина отметил, что протяженность новой ветки составит 680 км. Это позволит почти вдвое сократить время в пути между Москвой и Петербургом. Ожидаемое время в пути оценивается в 2 часа 15 минут.

Ранее кабмин РФ утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Она подразумевает 2 сценария развития — базовый и целевой.