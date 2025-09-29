Правительство РФ назвало сумму МРОТ на 2026 год

сегодня в 13:59

В Госдуму внесли проект, устанавливающий МРОТ на уровне 27 093 рублей

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об установке минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год. Документ опубликован на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности .

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», — говорится в проекте закона.

Правительство внесло в Госдуму соответствующий проект 29 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские власти установили минимальную планку прожиточного минимума для жителей страны на 2026 год. Так, трудоспособному населению для жизни потребуется минимум 20 644 рубля в месяц.

