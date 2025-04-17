Prada «тайно» заработала более 1 млрд рублей в России за год

Модный дом Prada смог «тайно» вернуться на российский рынок, заработав при этом более 1 млрд рублей в 2024 году. Не помешали санкции, запреты продаж в России и закрытый в Москве бутик, сообщает Mash .

Судя по всему, золотой жилой стал сайт, где продавались фирменные духи, ботинки и сумки. Ресурс очень быстро получил популярность. В итоге в прошлом году ООО «Прада рус» выросло на 1 млрд рублей.

Более того, компании удалось уменьшить убыток с 4 млрд рублей в 2022 году до 32 млн рублей в 2023 году. Тогда ООО «Прада рус» ушло в минус на 450 млн рублей.

Ранее стало известно, что итальянский люксовый бренд Versace переходит под крыло модного дома Prada, который готов заплатить за это 1,38 млрд долларов. Слияние модных домов создаст мощного игрока в индустрии роскоши с совокупным доходом около 6 млрд евро.