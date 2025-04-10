AFP: модный дом Prada заявил о покупке Versace

Итальянский люксовый бренд Versace переходит под крыло модного дома Prada, который готов заплатить за это 1,38 млрд долларов, сообщает Baza со ссылкой на AFP.

Слияние модных домов Prada и Versace создаст мощного игрока в индустрии роскоши с совокупным доходом около 6 миллиардов евро. Новообразованный альянс намерен бросить вызов таким гигантам рынка, как Kering, владеющий Gucci, Balenciaga и Bottega Veneta, а также конгломерату LVMH, владеющего Christian Dior, Louis Vuitton и Fendi.

«Мы рады приветствовать в Prada Group и построить новую главу для бренда, с которым мы разделяем твердую приверженность творчеству, мастерству и наследию», — заявила председатель правления Prada Патрицио Бертелли.

История модного дома Versace началась в 1978 году, основателем бренда стал Джованни Версаче. После его убийства в 1997 году компанией стала руководить сестра Джанни Донателла. Модный дом Prada был создан в 1913 году, в настоящее время им руководит Миучча Прада.

Ранее сообщалось, что Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, с 1 апреля 2025 года она стала главным бренд-амбассадором. Ее прежнюю должность занял бывший директор Miu Miu Дарио Витале.