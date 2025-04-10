AFP: модный дом Prada заявил о покупке Versace

Экономика

Итальянский люксовый бренд Versace переходит под крыло модного дома Prada, который готов заплатить за это 1,38 млрд долларов, сообщает Baza со ссылкой на AFP.

Слияние модных домов Prada и Versace создаст мощного игрока в индустрии роскоши с совокупным доходом около 6 миллиардов евро. Новообразованный альянс намерен бросить вызов таким гигантам рынка, как Kering, владеющий Gucci, Balenciaga и Bottega Veneta, а также конгломерату LVMH, владеющего Christian Dior, Louis Vuitton и Fendi.

«Мы рады приветствовать в Prada Group и построить новую главу для бренда, с которым мы разделяем твердую приверженность творчеству, мастерству и наследию», — заявила председатель правления Prada Патрицио Бертелли.

История модного дома Versace началась в 1978 году, основателем бренда стал Джованни Версаче. После его убийства в 1997 году компанией стала руководить сестра Джанни Донателла. Модный дом Prada был создан в 1913 году, в настоящее время им руководит Миучча Прада.

Ранее сообщалось, что Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, с 1 апреля 2025 года она стала главным бренд-амбассадором. Ее прежнюю должность занял бывший директор Miu Miu Дарио Витале.