Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

О переменах было заявлено во время пресс-релиза компании Capri Holdings, которая владеет брендом. Отмечается, что с 1 апреля 2025 года Донателла и Дарио приступят к работе на новых должностях.

Анонимный источник из The New York Times сообщил, что такие перестановки в кадровом отделе могут быть связаны с планами Capri Holdings продать марку.

Витале рассказал, что для него большая честь быть частью Versace и способствовать своим опытом и видением будущему росту бренда и его влиянию.

«Я в восторге от того, что Дарио Витале присоединится к нам, и рада увидеть Versace новыми глазами», — заявила Донателла Версаче.