Эксперт пояснил, какое влияние окажет повышение НДС на экономику России

С одной стороны, повышение НДС приведет к увеличению доходов бюджета, что соответствует основной цели Минфина. С другой, мера спровоцирует рост инфляции, так как повышенный налог увеличит цены, и это противоречит задаче ЦБ по удержанию инфляции на уровне 4%. Кроме того, подорожание товаров снизит потребительский спрос, что, в свою очередь, притормозит рост ВВП, объяснил эксперт.

По его словам, снижение лимита для освобождения от НДС с 60 до 10 млн рублей критично для «упрощенцев» (УСН): исчезнет их ценовое преимущество в виде 20% скидки для клиентов, а также возрастет административная нагрузка из-за необходимости вести налоговый учет по НДС, что увеличит документооборот и затраты на бухгалтера.

«Для микробизнеса работа с НДС крайне сложна: покупатели будут требовать снижения цен, а контрагенты — повышения из-за нового налога. Цены на практически все товары и услуги (кроме, возможно, некоторых социально значимых) вырастут, а зарплаты и пенсии не индексируются автоматически. Покупательная способность населения снизится. Люди начнут экономить, больше тратить на базовые потребности (еда, ЖКУ) и меньше на развлечения, одежду, путешествия. Рост цен вызовет социальное напряжение», — заявил Гафуров.

Банк России и так обосновывает свою учетную ставку решениями Минфина и правительства, а теперь будет вынужден отреагировать на всплеск инфляции, вызванный действиями этого же правительства, добавил он.

«При этом ЦБ считает, что у населения на руках (и на накопительных счетах в банках) слишком много денег, и это якобы мощный проинфляционный фактор. Теперь же правительство будет изымать часть этих денег через налоги. Таким образом, снижение спроса может целенаправленно охладить экономику, чтобы сбить инфляцию», — говорит Гафуров.

Решение Банка России по ключевой ставке в этом случае станет вынужденной реакцией на фискальный шок от правительства и, скорее всего, будет направлено на то, чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, полагает экономист.

