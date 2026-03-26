Потанин сравнил экономику России с дубом во время грозы

Экономика России стабильна «как дуб во время грозы». Об этом заявил журналистам президент «Норникеля» Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП, сообщает РБК .

По его словам, ни «гроза», ни «ветер» не могут пошатнуть ее.

«Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», — сказал Потанин.

По его словам, регуляторы недружественных стран, вводя санкции и пошлины, вредят в первую очередь себе и своим потребителям. Потанин добавил, что российский бизнес «к этому привык, приспособился».

Также глава «Норникеля» считает, что «возврата к прежнему мироустройству» не произойдет, однако Россия найдет свое место и восстановит отношения с теми партнерами, с которыми исторически были хорошие отношения, но испортились из-за негативного влияния политических элит некоторых стран.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о последствиях резкого снижения ключевой ставки до 3%. По ее словам, это приведет к скачку цен на десятки процентов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.