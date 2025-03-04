Пострадавшие от радиационных аварий москвичи получат единовременную выплату

Единовременная материальная выплата будет предоставлена столицей гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий, сообщается на сайте мэра города.

Ее размер — от 3 до 10 тыс. рублей. Это будет зависеть от категории получателей.

Распоряжение о предоставлении выплаты подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Материальная помощь приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля.

На поддержку могут рассчитывать 13 632 жителя столицы. Среди них ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавшие от иных радиационных аварий и семьи, потерявшие кормильца, который числился как подвергшийся воздействию радиации.

Ранее стало известно, что выплаты семьям умерших полицейских и инвалидам с 2025 г. увеличат в Москве. Они вырастут в два раза, до 400 тыс. руб.