Поставки российского пива в Грузию выросли до исторического максимума

Россия экспортировала в Грузию пива на 2,7 млн долларов в 2025 году

В прошлом году Россия установила новый рекорд в экспорте пива в Грузию, реализовав продукцию на сумму 2,7 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Согласно данным грузинской таможни, экспорт вырос на 25%. Объемы поставок достигли рекордных 3,1 тыс. тонн, что на 500 тонн больше, чем в 2024 году, который составлял 2,6 тыс. тонн.

В прошлом году Грузия увеличила экспорт пива в РФ на 1 млн долларов, что в 2 раза больше по сравнению с 2024 годом. В натуральном выражении поставки выросли в 1,8 раза и достигли 854,6 тонны.

Россия импортирует около 16% грузинского пива. Чуть больше, а именно 18%, закупает Казахстан, Армения. Израиль и Азербайджан также демонстрируют заметный объем импорта грузинского пива.

Среди другого алкоголя, который грузинские компании экспортировали в РФ, было вино. Его было ввезено на 170,7 млн долларов, что на 6,5% меньше уровня 2024 года.

Ранее стало известно, что на складах крупнейших компаний-производителей алкоголя остались нераспроданные запасы продукции на сумму порядка 22 млрд долларов, что является самым большим количеством за последние 10 лет.

