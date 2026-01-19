Нераспроданные запасы на 22 млрд долларов скопились у крупных алкокомпаний

На складах крупнейших компаний-производителей алкоголя остались нераспроданные запасы продукции на сумму порядка 22 млрд долларов, что является самым большим количеством за последние 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Речь идет о фирмах Diageo, Campari, Brown Forman, Pernod Ricard и Rémy Cointreau. Так, например, на складах Rémy Cointreau хранится нереализованное спиртное на сумму 1,8 млрд евро (2,09 млрд долларов). При этом годовой доход компании почти вдвое меньше.

Накопление алкоголя на складах связано с падением спроса на шотландский виски, коньяк и текилу. Некоторые производители даже вынуждены приостанавливать производство и снижать цены, чтобы не уйти в минус.

Изначально такие большие запасы формировались в период пандемии — в те годы был всплеск потребления алкоголя. Затем спрос обвалился из-за резкого роста инфляции и глобального сокращения доходов.

По данным газеты, сложившаяся ситуация может привести к ценовой войне.

Ранее стало известно, что число вызовов наркологов на дом для вывода из запоя и помощи при похмелье увеличилось на треть после новогодних праздников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.