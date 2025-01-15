Поставки российских нефтепродуктов в Индию обрушились

Поставки российских нефтепродуктов в Индию сократились в 12 раз

Поставки нефтепродуктов из Россию в Индию в октябре 2024 года сократились в годовом выражении в 11,6 раз, в месячном — в 1,7 раза. В октябре Нью-Дели импортировал российских нефтепродуктов на 61,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ индийской статистики.

Октябрьский экспорт в Индию оказался минимальным с июля 2024 года. В этом летнем месяце он составлял 95,4 миллиона долларов.

В октябре 2024 года Россия заняла четвертое место в списке главных экспортеров нефтепродуктов для Индии, уступив Южной Корее, Сингапуру и Объединенным Арабским Эмиратам. В октябре 2023 года Москва занимала первую строчку в этом списке.

В сумме за 10 месяцев 2024 года Индия купила у России нефтепродуктов на 1,97 миллиарда долларов — более чем в 2 раза меньше, чем за год до этого.

Тем временем премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о «решающем моменте» для страны из-за российской нефти.