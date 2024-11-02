Посольство РФ в Турции исключило массовую заболеваемость в Белеке

В Генконсульстве России в турецкой Анталье заявили, что российские туристы обращаются в медицинские учреждения Белека с признаками неизвестного вируса, однако в регионе не зафиксирована массовая вспышка заболеваемости, сообщает РБК .

«Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», — отметили в российском посольстве.

В диппредставительстве добавили, что не получали от граждан РФ экстренных обращений по поводу распространения вируса.

В последние дни на побережье Белека наблюдается вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. В больницы города обратились десятки туристов из России, в том числе дети. При этом взрослые чаще жалуются на рвоту, а у детей появляются сильные высыпания на ногах, руках и во рту.