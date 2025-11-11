Последнее вертолетостроительное предприятие в Британии может закрыться

Генеральный директор итальянского оборонного гиганта Leonardo Роберто Чинголани предупредил о возможном закрытии последнего вертолетного завода Великобритании в Йовиле (графство Сомерсет) из-за многолетнего отсутствия государственных контрактов, сообщает РИА Новости .

Как сообщает Financial Times, предприятие не получало заказов от британского правительства на протяжении 14 лет, и компания «не может субсидировать Йовил вечно».

Чинголани поставил ультиматум: завод нуждается в контракте на 1 млрд фунтов стерлингов для замены устаревших боевых вертолетов страны, иначе руководству придется пересматривать целесообразность сохранения производства.

Переговоры с министром обороны Джоном Хили уже ведутся, и решение по финансированию ожидается до конца года.

