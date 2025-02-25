После выхода из БРЭЛЛ, страны Балтии платят за энергию в 10 раз больше Финляндии

После выхода стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ эксперты фиксируют колоссальную разницу в стоимости электроэнергии между балтийским регионом и Финляндией. По данным ERR, финский тариф оказался в десятки раз выгоднее, сообщает РИА Новости .

Особенно показательны данные за последние сутки: если в Финляндии биржевые цены держались на минимальном уровне, то в Эстонии, Латвии и Литве стоимость киловатт-часа достигла 13,1 цента. Такой огромный разрыв в цене — в 26 раз — наглядно показывает, как выход из БРЭЛЛ ударил по экономической стороне вопроса стран Балтии.

Уже четвертые сутки тарифы в странах Балтии не опускаются ниже 10 центов за киловатт-час. А еще накануне разница с финскими ценами была просто шокирующей — почти в 58 раз.

Ранее сообщалось, что 8 февраля три прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония — приняли решение о прекращении своего участия в энергетическом объединении БРЭЛЛ. Этот энергетический альянс, включавший также Беларусь и Россию, получил свое название от начальных букв государств-участников.

После того как Эстония вышла из БРЭЛЛ, один из местных заводов перестал работать, так как больше не может себе позволить нужное количество энергии из-за ее цены. Речь идет об самом крупном в стране целлюлозном заводе Estonian Cell.