После отмены льгот застройщики активнее рекламируют семейную и военную ипотеки

Российские застройщики стали отдавать предпочтение рекламе военной и семейной ипотеки, а также специальных программ, сообщает РБК .

Из-за отмены льготных кредитов на новостройки под 8%, произошедшей 1 июля 2024 года, компании из сферы недвижимости стали тратить меньше денег на рекламу объектов. В маркетинге они ориентируются на продвижение программ только семейной и военной ипотеки.

Наибольшую рекламную активность проявляют застройщики, которые продают квартиры в жилье эконом-класса. Рынок «замер», все компании ждут реакции покупателей на отмену льготной ипотеки.

Ранее россиянам рассказали, как застройщики предлагают сэкономить на ипотеке. Некоторые из них продают жилье по программе беспроцентной рассрочки.