Россиянам рассказали, как застройщики предлагают сэкономить на ипотеке
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Застройщики, стремясь привлечь клиентов в условиях снижения ипотечного кредитования, предлагают россиянам различные способы сэкономить на ипотечных платежах. Генеральный директор Key Capital Ольга Гусева рассказала об этих программах, сообщает «Секрет фирмы».
По словам Гусевой, одной из самых популярных у девелоперов опций является беспроцентная рассрочка. Она по сути представляет собой дисконт на жилье, стоимость которого, как правило, постоянно растет в процессе строительства. Однако подобная рассрочка обычно подходит только клиентам с высоким уровнем доходов, так как предполагает погашение в сжатые сроки, несопоставимые с ипотекой.
Другой вариант — субсидированная ипотека, когда застройщик компенсирует разницу между рыночной и более низкой процентной ставкой. Сейчас минимальный показатель по таким программам составляет 12%. При этом первоначальный взнос по ним может достигать 60-75% стоимости квартиры.
Кроме того, девелоперы могут напрямую предлагать квартиры со скидками, которые в отдельных случаях достигают 30-50%. Однако эксперты предупреждают, что такие дисконты, как правило, распространяются лишь на определенные лоты, а не на весь объем предложения.