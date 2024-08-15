Россиянам рассказали, как застройщики предлагают сэкономить на ипотеке

По словам Гусевой, одной из самых популярных у девелоперов опций является беспроцентная рассрочка. Она по сути представляет собой дисконт на жилье, стоимость которого, как правило, постоянно растет в процессе строительства. Однако подобная рассрочка обычно подходит только клиентам с высоким уровнем доходов, так как предполагает погашение в сжатые сроки, несопоставимые с ипотекой.

Другой вариант — субсидированная ипотека, когда застройщик компенсирует разницу между рыночной и более низкой процентной ставкой. Сейчас минимальный показатель по таким программам составляет 12%. При этом первоначальный взнос по ним может достигать 60-75% стоимости квартиры.

Кроме того, девелоперы могут напрямую предлагать квартиры со скидками, которые в отдельных случаях достигают 30-50%. Однако эксперты предупреждают, что такие дисконты, как правило, распространяются лишь на определенные лоты, а не на весь объем предложения.