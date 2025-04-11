Пошлины Трампа не обрушат цены на импорт в России

Обрушения цен на импортную, прежде всего китайскую продукцию в России не произойдет по ряду причин, заявила РИАМО руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Некоторые эксперты полагают, что пострадавшие от новых американских тарифов страны (прежде всего Китай) будут вынуждены переориентировать свои внешнеторговые потоки и больше экспортировать, в том числе в Россию, говорит Беленькая. В итоге вырастет конкуренция, Россия получит больше дешевых китайских товаров и это поможет сбить инфляцию.

Некоторый дезинфляционный эффект действительно возможен — по-видимому, спрос на китайские товары близок к насыщению (экспорт из Китая в Россию в прошлом году вырос всего на 4,1%). В целом внутренний спрос в РФ сейчас сдерживается высокими процентными ставками и сокращением розничного кредитования. Поэтому, чтобы продать больше товаров, китайским производителям, вероятно потребуется предлагать скидки. Но ожидать, что цены на импорт в России рухнут, нереалистично, считает аналитик.

Прежде всего цены, по которым иностранные компании продают свою продукцию, далеко не эквивалентны их розничным ценам в России, подчеркивает Беленькая. Например, известно, что китайский автомобиль в России стоит примерно в 2-2,5 раза дороже, чем в Китае. Для защиты внутреннего рынка и для пополнения доходов бюджета есть такие инструменты, как таможенные пошлины, акцизы, утильсбор. В цену товара закладываются также расходы на логистику, аренду, процентные платежи, маржа ритейлеров, поясняет эксперт.

«Вряд ли российские власти допустят массовый наплыв иностранных товаров даже из „дружественного“ Китая, при котором конкурирующая продукция российских производителей окажется неконкурентоспособна. И увеличение предложения китайского импорта может привести к дополнительным защитным мерам по отношению к отечественным производителям, которые будут переложены в цену продукции для потребителя», — комментирует Беленькая.

Еще один немаловажный фактор — динамика курса рубля, напоминает она. Укрепление рубля с начала года способствовало замедлению роста цен на импортные непродовольственные товары, по отдельным позициям (смартфоны, электроника) Росстат отмечает даже небольшое снижение цен.

«Однако тарифные войны, скорее всего, приведут к ослаблению роста мировой экономики и более сдержанному спросу на сырье. Собственно, мы уже видим эти ожидания в резком снижении мировых цен на нефть с начала апреля. Если цена на нефть сохранится на текущем уровне или уйдет ниже, то в перспективе нескольких месяцев можно ожидать ослабления курса рубля — в этом случае юань может девальвироваться к доллару, но не к рублю. А ослабление курса рубля будет неизбежно транслироваться в повышение рублевых цен», — резюмировала аналитик Беленькая.

Ранее американский президент Дональд Трамп повысил пошлины в отношении Китая до 125% из-за «недостатка уважения к мировым рынкам». При этом президент США ввел 90-дневную паузу на зеркальные пошлины в отношении 75 стран.