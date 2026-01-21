Портал «Мой АПК» в Подмосковье обновил календарь мер поддержки агробизнеса

Календарь мер поддержки для аграриев Подмосковья стал доступен на портале «Мой АПК», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На интерактивном портале «Мой АПК» опубликован календарь мер поддержки для фермеров и сельхозпроизводителей Подмосковья. В разделе уже размещена актуальная информация о льготах в сфере животноводства на 2026 год. Пользователи могут ознакомиться с доступными программами и заранее спланировать участие.

На портале представлены ключевые меры поддержки: гранты в форме субсидий на производство молока, программы по развитию мясного животноводства, а также субсидии из бюджета Московской области для крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для каждой меры указаны требования к получателям, разрешенные направления расходов и перечень необходимых документов. Вся информация изложена в доступной форме, что позволяет аграриям заранее подготовить пакет документов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что для получения оперативных уведомлений о статусе субсидий и обновлениях пользователям достаточно авторизоваться на портале, выбрать интересующие меры поддержки и подписаться на уведомления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.