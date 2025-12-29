Пополнить счет наличными через банкомат любого банка скоро можно будет с СБП

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отметила, что функционал системы быстрых платежей (СБП) расширяется. В скором времени с его помощью можно будет пополнить счет наличными через банкомат любого банка, сообщает ТАСС .

«Мы продолжаем вместе с участниками рынка развивать дополнительные функции. В ближайших планах — реализовать сценарий пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка», — рассказала Бакина.

Для бизнеса расширят возможности онлайн-платежей в бюджет. Также в скором времени появится функция QR-presented. Клиент может самостоятельно сгенерировать код для оплаты и предъявить его на кассе, а не сканировать созданный магазином.

Полностью перейти на универсальный QR-код Россия планирует в 2026 году. Он объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль. При этом есть вероятность, что к моменту запуска QR-кода другие методы бесконтактных платежей будут более популярны и «перехватят» часть клиентов.

