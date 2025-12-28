Россия в 2026 году завершит переход на единый платежный QR-код

В 2026 году Россия планирует полностью перейти на универсальный QR-код. Он объединит оплату через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и будущий цифровой рубль, сообщает РИА Новости .

При этом есть вероятность, что к моменту запуска QR-кода другие методы бесконтактных платежей будут более популярны и «перехватят» часть клиентов.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отметили, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода. В настоящее время данную технологию могут использовать более 200 банков и около 7,4 млн торговых точек по всей стране.

В Т-Банке заявили, что не ожидают снижения объема транзакций, поскольку оплата через T-Pay на Android и iPhone уже существенно «перехватывает» трафик QR-кодов.

Зампред правления Совкомбанка Альберт Борис подтвердил прогноз о неизменности объема транзакций. Он отметил, что новая технология влияет только на способ вызова платежного сервиса, не затрагивая сам процесс оплаты.

НСПК выполняет функции оператора по предоставлению универсального платежного кода. С 1 сентября следующего года все кредитные организации обязаны внедрить его использование.

Ранее стало известно, что Сбер введет комиссии по не привязанным к банковским картам платежным счетам с начала 2026 года. Базовая ежемесячная комиссия составит 150 руб., а для молодежи от 14 лет до 21 года — 40 руб.

