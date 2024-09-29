«Помощь от государства»: в Таиланде начали масштабную раздачу денег населению

Власти Таиланда начали безвозмездно выплачивать своим гражданам по 10 тыс. бат или 300 долларов. Деньги раздают, чтобы стимулировать экономику, сообщает РБК со ссылкой на материал Financial Times.

Государственная программа заработала 25 сентября. На нее выделили 14 млрд долларов.

Сначала по 300 долларов получат 14,5 млн человек, среди которых инвалиды, получающие соцподдержку и принадлежащие к другим уязвимым группам населения. Суммарно деньги выдадут 36 млн участников программы. Средства поступят на банковский счет.

Ранее сообщалось, что десятидневный отдых на Пхукете оказался в два раза дешевле, чем гастрономический тур на Камчатку. За одного человека предстоит заплатить от 208 тыс. При том, что в Таиланд можно полететь по цене 110 тыс. с человека.