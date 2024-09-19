Десятидневный отдых на Пхукете оказался вдвое дешевле, чем гастротур на Камчатку

Туроператоры активно рекламируют туры на Новый год, а информация об отдыхе в теплых странах постоянно всплывает в профильных рассылках, каналах в соцсетях. Издание «ФедералПресс» опубликовало подборку самых популярных направлений для отдыха в 2024 году — в Китай, Таиланд и на Дальний Восток. Примечательно, что из всех предложенных вариантов самым дорогим оказался гастротур на Камчатку.

«На сегодняшний день вы видите на фарпосте стоимость авиатуров, чем позже, тем будет дороже и дороже, если еще останутся места. И гостиницы не резиновые, и самолеты тоже. Народ стал активно ездить в Китай, соскучились», — рассказал специалист турагентства SUNMAR об авиатурах в китайский Далянь.

В восьмидневный тур в Поднебесную войдут перелет, трансфер, проживание в гостинице с завтраками и страховкой. Отдых обойдется более чем в 65 тыс. рублей.

Пакетное предложение на Пхукет можно приобрести за 110 тыс. рублей на одного взрослого — отдых на таиландском острове рассчитан на 10 ночей. Есть путевки на праздники во Вьетнам или Дубай, но туда сложнее организовать перелет.

Еще один вариант отдыха — это туры на Дальний Восток. Так, гастрономический тур на Камчатку обойдется от 208 тыс. рублей на человека с отдельной стоимостью билетов.