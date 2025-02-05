Польша обязана выплатить €320 млн штрафа за несоблюдение законодательства ЕС

Европейский суд недавно отверг жалобу Польши, подтвердив обязательство страны выплатить штраф в размере более €320 млн за несоблюдение норм законодательства ЕС. Польские власти пытались оспорить данное решение, однако суд оставил его в силе, ссылаясь на нарушения, зафиксированные в период с 2022 по 2023 год, сообщает «Царьград» .

По сообщению пресс-службы суда, польские чиновники не выполнили предписанные требования в срок, что привело к наложению финансовых санкций.

«Суд общей юрисдикции подтверждает, что Польша должна выплатить в общей сложности около €320 млн в качестве штрафа», — заявлено в пресс-релизе европейской судебной инстанции.

Стоит отметить, что польская сторона пыталась добиться отмены или снижения этого наказания, однако безуспешно.

Тем временем посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что Варшава может изъять несколько объектов российской недвижимости.