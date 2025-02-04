Варшава может изъять объекты российского посольства

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости , что Варшава может изъять несколько объектов российской недвижимости.

«Есть ещё несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью», — отметил дипломат.

Он указал, что не владеет информацией о дальнейших действиях Варшавы в этом направлении.

Ранее Польша запретила пролет делегации Словакии над своим воздушным пространством, которая направлялась в Россию. Самолету пришлось лететь над Германией и Балтийским морем.