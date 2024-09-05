Полпред президента в ДФО Трутнев рассказал об успехе ВЭФ в цифрах

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Трутнев: ВЭФ бьет рекорды — на форум приехали 7 тыс участников из 75 стран

Восточный экономический форум бьет все рекорды. Об этом на итоговой пресс-конференции ВЭФ заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ТАСС .

В форуме приняли участие семь тыс. участников. Гости приехали из 75 государств, в том числе 16 недружественных.

Участники Восточного экономического форума суммарно подписали 258 договоров на 5,4 трлн рублей. Президент России Владимир Путин поддержал предложения модераторов, которые они внесли по завершении сессий.

Минпросвещения России начало работать с центром «Воин».

«Будет разработана методика для преподавателей по начальной военной подготовке», — отметил Трутнев.

Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что более 30 стран мира хотят присоединиться к БРИКС. Потенциальные члены объединения — самодостаточные государства с быстроразвивающимися экономиками.