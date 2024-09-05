Путин: более 30 стран мира хотят присоединиться или сотрудничать с БРИКС

На сегодняшний день более 30 стран мира с быстро развивающимися экономиками демонстрируют желание присоединиться или сотрудничать с БРИКС, такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ, пишет ТАСС .

«Новые страны — они самодостаточные, новые члены БРИКС — самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой, очень интересные государства, и они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации», — заявил Путин.

По словам российского лидера, в настоящее время таких стран уже 30. Некоторые из них пока готовы только к сотрудничеству с БРИКС, но есть и такие, которые демонстрируют готовность стать частью организации и развивать ее.

Ранее Путин на ВЭФ прокомментировал действия Киева, который принимает решение биться до последнего украинца. По словам президента, это лишь показывает, что Украина совсем не думает о своих людях.