Полный запрет на экспорт бензина до октября обсуждают в России

В России могут ввести полный запрет на экспорт бензина. Это обсуждают участники топливного рынка, сообщает РИА Новости .

Соответствующий вопрос был поднят на еженедельном заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России. В рамках него обсуждалась стабилизация цен на топливо в стране.

Участники предложили запретить экспорт бензина до конца октября 2025 года. Это касается и нефтяников, и непроизводителей.

Разрешение на экспорт бензина для компаний-производителей действует в России с 1 марта по 31 августа. Для непроизводителей эмбарго сохраняется.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство может продлить запрет на экспорт топлива для непроизводителей на сентябрь — октябрь.

Между тем цены на бензин продолжают расти. Так, например, стоимость топлива увеличилась на 0,11% в период с 10 по 16 июня по сравнению с предыдущей неделей. С 17 по 23 июня цены выросли на 0,22%.