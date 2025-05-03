Полянский: США отодвинули в «долгий ящик» идею ввести новые санкции против РФ

Вашингтон надолго отказался от идеи ввести новые санкции против России. Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский объяснил, что мысли о новых ограничениях отправлены в долгий ящик из-за того, что уже трудно найти что-то для санкций, пишет РИА Новости .

«Да, я думаю, что они (США — ред.) пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — пояснил Полянский.

Госдеп США ранее заявлял, что на данный момент не снимает антироссийские санкции, а сохраняет не только их, но и возможность ввести новые ограничения.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что, начиная с 2014 года, общее число введенных против нашей страны санкций уже приблизилось к 29 тысячам. Самое большое число ограничений ввели США, а самое низкое — Сингапур.