Политолог Сипров: США ждет торговая изоляция при угрозах в адрес БРИКС

Ранее Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС. При этом американский президент не считает организацию угрозой для США.

«Если Трамп все-таки реализует свою угрозу, США рискуют оказаться в частичной торговой изоляции. Их торговля сведется к взаимодействию с традиционными партнерами — странами коллективного Запада и их сателлитами. Но таких стран не так много, и они сами в той или иной степени зависят от стран глобального Юга, Востока, в том числе от России», — сказал Сипров.

Он пояснил, что, если эти меры будут введены, процессы разделения мира на экономические и финансовые макрорегионы ускорятся и могут завершиться буквально в течение нескольких месяцев. Вероятно Трамп понимает, что доллар в его нынешнем виде уже не отвечает текущим реалиям.

«Если мир действительно откажется от доминирования доллара, нас ждет период турбулентности и перестройки мировой торговли. Это может открыть новые возможности для экономической суверенизации многих стран, особенно глобального Юга, а также их политической независимости. Именно этим БРИКС и привлекателен: страны идут туда за справедливостью в мировой торговле и за суверенитетом», — пояснил политолог.

Сипров уточнил, что переходный период будет сложным, но в перспективе это сделает систему выгоднее для всех, включая сами США.