Политолог Анна Богачева заявила о том, что возможные санкции против взорванного российского газопровода «Северный поток — 2» являются дипломатической дезориентацией Европы после потери контроля над Украиной, сообщает Общественное Телевидение России .

«Угрожать санкциями в отношении разрушенной инфраструктуры — это, по меньшей мере, нелогично. Такое поведение демонстрирует типичный случай бюрократической инерции, когда устаревшие механизмы давления используются безотносительно изменившейся реальности», — отметила эксперт.

В своем заявлении о возможных санкциях глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью не назвала конкретные ограничения. Богачева предположила, что санкции могут затронуть компании-операторов проекта или потенциальных работ по восстановлению газопровода.

По мнению специалиста, даже в таком случае эффективность мер сомнительна, поскольку «санкционные рубежи» в отношении российской энергетики уже пройдены, а европейский рынок газа значительно изменился. В контексте предстоящих переговоров, как отметила эксперт, данное заявление стоит рассматривать как элемент информационного фона для создания иллюзии активного участия ЕС в урегулировании без существенного влияния на ключевые стороны конфликта.