Отказ от дешевого российского сырья для Евросоюза — это фактически выстрел себе в колено. Стремление отказаться от сотрудничества с РФ выглядит нерациональным и неразумным, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе адаптированы для работы с российской нефтью, которая обладает специфическими свойствами. Подобные ограничения есть и в других сегментах топливно-энергетического комплекса. Отказ от дешевого российского сырья для Евросоюза — это фактически выстрел себе в колено. Как они будут решать эту проблему в долгосрочной перспективе — вопрос открытый», — сказал Сипров.

ЕС — неполноценный субъект в отношениях с РФ

Он добавил, что стремление Евросоюза прекратить сотрудничество с РФ в сфере топлива и энергетики выглядит нерациональным и неразумным. Очевидно, что Евросоюз не является полноценным субъектом в торгово-экономических отношениях с Россией. Это подтвердил срыв поставок российского газа, вызванный объективными причинами, такими как подрыв «Северных потоков» и санкционная политика Запада.

«В результате этих событий на европейский рынок газа агрессивно зашли США и Великобритания. Соединенные Штаты стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), а Великобритания использует свои связи с Катаром, чтобы поставлять СПГ на европейский рынок. Эти страны стали главными бенефициарами искусственного разрушения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Евросоюзом в энергетической сфере», — объяснил политолог.

Сипров отметил, что ограничения, которые вводит Евросоюз, не поддерживаются всеми его членами. Например, Австрия заинтересована в сохранении объемов поставок российского сырья. Некоторые страны, такие как Германия и Словакия, ввели жесткие самоограничения, в результате чего объемы поставок российского газа в Европу сократились до 10%.

«В Германии дефицит энергоносителей и рост цен ударили по ключевым отраслям реального сектора, а темпы экономического роста Евросоюза в целом снизились практически до нуля. Некоторые страны показывают символический рост, но он обеспечивается за счет биржевых активов, а не реального сектора. Основной причиной этого кризиса стало резкое сокращение поставок дешевого российского сырья, которое Евросоюз не может полностью заменить ни технически, ни финансово, ни технологически», — рассказал эксперт.

Ситуация для России — стабильная

По оценке эксперта, для России ситуация более стабильна. Несмотря на сложности, страна смогла диверсифицировать свои сырьевые потоки, в частности, перенаправить их на китайский рынок. Евросоюз же либо будет перекупать российское сырье по завышенной цене, либо платить тройную стоимость за сжиженный природный газ из США, Великобритании или стран Ближнего Востока.

«Если Евросоюз не пересмотрит свою политику, ситуация для его экономики будет ухудшаться в среднесрочной перспективе. Россия же, несмотря на возникшие сложности, уже преодолела большую часть негативных последствий и сейчас активно адаптируется к новым условиям», — заключил Сипров.