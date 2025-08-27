Подписки и игровые покупки: россияне стали чаще пользоваться цифровыми сервисами

В конце лета пользователи стали чаще интересоваться цифровыми сервисами. С 1 по 15 августа 2025 года относительно этого же периода прошлого года число оплат подписок выросло на 33%, а также на 6% относительно июля 2025 года. Такую активность аналитики связывают с предстоящими осенними премьерами сериалов, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании ЮMoney.

Вырос и средний чек на оплату подписок — на 28% и составил 278 рублей. Спрос на платные функции и подписки в приложениях вырос в 2,5 раза, средник чек увеличился на 11% до 726 рублей. Что касается игровой индустрии, спрос на внутриигровые товары вырос на 32%, общий оборот платежей — на 19%, а средний чек снизился на 10% до 530 рублей.

Возвращается интерес россиян и к традиционному телевидению. В первые две недели августа платежей за кабельное и спутниковое ТВ стало больше на 20%, чем год назад, оборот категории вырос на 30%, стоимость услуги на 8% до 512 рублей.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что конец лета — традиционное время смены потребительских моделей. Люди возвращаются из отпусков, студенты и школьники готовятся к учебе, медиаиндустрия — к премьерам.

«Рост спроса, который фиксирует ЮKassa, отражает глобальный тренд на цифровизацию досуга. Мы видим, что пользователи все чаще отдают предпочтение персонализированному контенту по подписке», — рассказала Полякова.

По мнению экспертов, такая динамика обусловлена и расширением экосистем сервисов для общения и развлечений. Рынок цифровых услуг растет, потому что у пользователей теперь есть доступ к разнообразию контента.