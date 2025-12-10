Подмосковный противоопухолевый препарат признан одним из самых значимых в стране

Инвестиционный проект компании «Петровакс Фарм», реализованный на территории подмосковного г. о. Подольск, вошел в число лауреатов национальной премии «Ведомости Импульс». Премия является профессиональной наградой для наиболее значимых инвестиционных проектов, оказывающих влияние на новый облик России, и сильнейших управленческих команд, демонтирующих эффективное управление инвестициями. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Петровакс Фарм» получила награду за реализацию инвестпроекта по локализации производства уникального для России лекарственного препарата для терапии онкологического заболевания. На своем предприятии в г. о. Подольск компания осуществляет трансфер технологии производства препарата «Арейма ®» — первого зарегистрированного в России иммуноонкологического средства для терапии назофарингеальной карциномы. Вывод препарата на российский рынок — уникальная возможность продлить и повысить качество жизни пациентов, для которых ранее основным доступным методом лечения была химиотерапия. Его применение способствует достоверному увеличению выживаемости пациентов с раком пищевода и раком носоглотки, а также снижению риска прогрессирования заболевания и смерти.

«Вывод на рынок оригинального PD-1 ингибитора стал прорывом в терапии рака носоглотки и пищевода. Это единственный за последние три года инновационный запатентованный онкопрепарат, локализация производства полного цикла которого осуществляется в России. Мы инвестируем в самые востребованные методы лечения жизнеугрожающих заболеваний и стремимся максимально ускорять их доступ на рынок. Для нас большая честь получить премию «Ведомости Импульс» — она подтверждает значимость нашего вклада в повышение доступности инноваций в России», — рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.

Всего 2025 году было рассмотрено более 90 проектов, из которых 29 вошло в шорт-лист Премии. В ходе церемонии награждения были рассмотрены лучшие практики лауреатов, которые показали свою эффективность и могут быть использованы в новых проектах в 2026 году.

Вручил награды Председатель Экспертного совета «Ведомости Импульс», Заместитель председателя правительства Российской Федерации Новак Александр Валентинович.

