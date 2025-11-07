Подмосковный производитель стал лауреатом национальной премии

Бренд TAMAKI («Тамаки») от подмосковного производителя продуктов японской, паназиатской и кухни фьюжн компании «ЕВРОПРОДУКТ» стал обладателем премии «Марка № 1 в России — 2025» в категории соусы азиатского направления. Победа присуждена по итогам всероссийского голосования потребителей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для нас это не просто награда — это знак признания работы всей команды, которая создает продукт с любовью, технологической точностью и вдохновением. Мы с самого начала строили TAMAKI как бренд, объединяющий вкусы мира с российской культурой производства», — отметил владелец бренда TAMAKI Андрей Белянин.

Компания производит более 45 наименований соусов: от продукции для ресторанов японской, паназиатской и фьюжн-кухни до функциональных решений для стрит-фуд направлений. TAMAKI — один из лидеров российского рынка соусов для рынков HoReCa и retail. Продукция также экспортируется в 24 страны.

В 2024 году компания «ЕВРОПРОДУКТ» оснастила свое производство новым оборудованием и расширила линейку выпускаемой продукции с привлечением средств льготного займа, предоставленного Фондом развития промышленности Московской области.

Подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.