Подмосковный производитель спецтехники расширяет производство

«Объем инвестиций в расширение предприятия «ТК Лифт» оценивается в 550 млн рублей. Мощности нового цеха позволят выпускать до 1500 машин в год. Запуск предприятия намечен на октябрь этого года. При этом компания готова и дальше развивать производство — до 2030 года «ТК Лифт» планирует инвестировать не менее 300 млн рублей в модернизацию предприятия и наращивание мощностей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году компания завершила еще один инвестиционный проект по расширению предприятия. Проект строительства нового производственного цеха был реализован на участке, переданном инвестору в льготную аренду по региональной программе поддержки развития импортозамещения.

«Текущие мощности нашего предприятия составляют 2 тысячи единиц спецтехники в год. Новый цех позволит нам суммарно увеличить производство до 3,5 тыс. В результате уже сегодня мы участвуем в поставках техники специального назначения для крупнейших инфраструктурных проектов страны», — сказал генеральный директор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин.

Предприятие «ТК ЛИФТ» специализируется на производстве автомобилей с крюковыми установками «мультилифт», ломовозов, самосвалов, мусоровозов, бункеровозов, а также прицепов и полуприцепов. Кроме того, компания оказывает услуги сервисного и гарантийного обслуживания спецтехники. А также является официальным представителем FAW в России. «ТК ЛИФТ» имеет знак «Сделано в России» чем подтверждает качество выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.