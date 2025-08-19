Подмосковный производитель круп и хлопьев расширяет поставки за рубеж

Компания ООО «Мистраль Трейдинг», один из лидеров рынка бакалейной продукции, продолжает развивать экспортное направление. Производитель круп, хлопьев, риса, тростникового сахара и бобовых расширяет поставки, используя государственные меры поддержки экспортеров. Так, предприятие адаптировало упаковку под требования иностранных потребителей, получило международные сертификаты качества и укрепляет сотрудничество с торговыми партнерами через государственную цифровую платформу «Мой экспорт». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что продукция компании поставляется в крупные розничные торговые сети и на маркетплейсы, а также экспортируется в более 14 стран мира. В настоящее время производитель расширяет направления поставок и готовится к выходу на рынки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и Вьетнама. Компания представлена на рынке более 30 лет, производственные мощности расположены в Московской области.

На гречневую крупу в упаковках экспортер получил добровольный сертификат «Сделано в России» по направлению «Экологичность», подтверждающий качество продукции. В планах ООО «Мистраль Трейдинг» увеличить долю экспорта до 5% в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.