Подмосковный производитель акустических материалов развивает экспортное направление

Бизнес-объединение «Акустик Групп» ведет экспортную деятельность порядка 15 лет и продолжает увеличивать число зарубежных партнеров. Компания «Акустик Ру» стала победителем конкурса «Экспортер года Московской области 2024» среди субъектов малого и среднего предпринимательства в номинации «Прорыв года», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В городском округе Домодедово расположено производство компании «Акустик Ру», которая является производственной компанией объединения «Акустик Групп». Предприятие выпускает строительные материалы для звуко- и виброизоляции, а также отделочные материалы для улучшения акустики помещений.

Сегодня компания поставляет акустические решения в Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Грузию. Кроме того, «Акустик Групп» решила расширить направления экспортной деятельности и начать работу со странами Персидского залива. Содействие производителю оказал фонд поддержки внешнеэкономической деятельность (Фонд поддержки ВЭД) Московской области.

Так, компания приняла участие в образовательной программе «Экспортный акселератор» и бизнес-миссии в Саудовскую Аравию, а также строительных выставках в Эр-Рияде и Дубае. В результате «Акустик Групп» начала поставлять звукоизоляцию и общестроительные материалы в ОАЭ и сейчас продолжает регулярные поставки.

В ближайшее время компания планирует принять участие в выставке Big 5 Global Дубай, которая пройдет 24–27 ноября в Dubai World Trade Centre.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.