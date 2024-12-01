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Подмосковный фермер увеличит поголовье овец на полученной в аренду земле

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Донгаев И. И.» из Рузского городского округа увеличит поголовье овец благодаря строительству фермы на предоставленном в аренду земельном участке площадью 4 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Деятельность на территории Подмосковья хозяйство ведет с 2016 года, поставляя более 8 лет экологически чистое мясо — там занимаются разведением овец мясного направления. По итогам прошлого года объем производства мяса в живом весе составил 60 тонн.

В 2020 году фермерское хозяйство получило грант на развитие семейной фермы, средства которого были направлены на покупку сельскохозяйственной техники: трактора и пресс-подборщика, а также 900 голов малого рогатого скота.

Предоставление дополнительных земельных участков действующим в регионе сельхозтоваропроизводителям и увеличение производственных площадей способствуют развитию отрасли в Подмосковье, а также росту объема выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.