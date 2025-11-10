Подмосковных экспортеров ждут на закупочной сессии с байерами из Беларуси

Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд ВЭД МО) организует закупочную сессию с байерами из Республики Беларусь и приглашает к участию экспортеров региона, работающих в сферах медицины, строительства, а также производства товаров народного потребления (FMCG), косметики и продуктов питания. Мероприятие состоится 21 ноября в Москве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе бизнес-миссии пройдут В2В-встречи с белорусскими компаниями, где подмосковные предприниматели смогут презентовать свой товар и обсудить условия сотрудничества.

Мероприятие бесплатное. Встреча пройдет 21 ноября по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, Отель Hampton by Hilton Moscow Strogino.

Зарегистрироваться можно до 14 ноября по ссылке: https://exportmo.ru/revers_from_belarus_2025.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробности можно узнать на сайте: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.