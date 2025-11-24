Подмосковных бизнесменов приглашают на вебинар по защите прав в антимонополии

По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с управлением ФАС России по Московской области 26 ноября в 14:00 часов на площадке TrueConf состоится обучающий вебинар для предпринимателей на тему «Ликвидация административных барьеров при ведении бизнеса: оспаривание неправомерных действий органов власти и субъектов естественных монополий в антимонопольном органе». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Спикерами выступят заместители руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко и Алексей Азаренко.

В ходе вебинара рассмотрят основы антимонопольного законодательства, полномочия антимонопольного органа, контроль органов власти и торгов, надзор за естественными монополиями и доминирующими субъектами, а также порядок обращения и обжалования решений ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.