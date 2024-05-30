Подмосковные участники нацпроекта сэкономили более 7 млрд рублей

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что суммарный экономический эффект для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» уже превысил 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

По ее словам, эффект выражается в росте объемов выпуска продукции, снижение себестоимости производства или других показателях работы. Так, внедряя технологии бережливого производства в рамках нацпроекта, компания перестает нести потери, которые ранее из-за неэффективных подходов были неизбежны.

«Эти средства — результат снижения потерь и неэффективности в рамках рабочих и производственных процессов, протекающих на предприятиях. Фактически это чистая экономия, которая из года в год, по мере работы компании, становится все более существенной», — отметила зампред.

Сейчас к участию в нацпроекте привлечено свыше 270 компаний и более 220 из них уже улучшили показатели эффективности своей работы.

Так, мебельной компании «МСК-1» из подмосковного Щелково благодаря реализации принципов нацпроекта удалось добиться экономического эффекта в 13 млн. рублей в год. В качестве пилотного проекта был выбран процесс оптимизации производства кухонной мебели. Внедрять современные решения предприятию помогали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

Рабочая группа предприятия совместно с сотрудниками РЦК оптимизировала процессы сборки изделий, сортировки деталей и внедрила стандарты операционных процедур. Также были организованы рабочие места и инфоцентры, внедрены ежедневные планерки с сотрудниками и разработана матрица компетенций по участкам производства. Эти меры позволили снизить время протекания процесса производства на 32%, сократить запасы в потоке на 35% и увеличить выработку на 12%.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.