Подмосковные школьники разработали автоматическую ферму для овощей и ягод

Команда пушкинской гимназии № 10 стала лауреатом всероссийского конкурса проектов «Школьный агростартап», показывая выдающийся результат в области сельскохозяйственной инновации и предпринимательства на национальном уровне. Проект под названием «Гидропоника», разработанный учениками 11 класса Елизаветой Выходцевой и Кириллом Мирновым под руководством наставника Константина Чертенкова, был представлен на базе кампуса корпоративного университета АО «Россельхозбанк» и площадке физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Главной частью проекта стала установка «AcvaTerra», предназначенная для автоматизированного выращивания свежей зелени, овощей и ягод в домашних условиях или на промышленных фермах круглый год. Это устройство использует метод периодического питания корней, что обеспечивает максимальную эффективность выращивания. Процесс полностью автоматизирован: пользователь заполняет емкость питательным раствором, высаживает пророщенные семена в горшочки, а установка сама контролирует режим освещения и подачи полезных веществ. Встроенные таймеры настроены на оптимальные параметры: свет горит 18 часов в сутки, раствор подается каждые полчаса в течение дня и каждые два часа ночью. Такой подход делает культивацию максимально удобной и доступной, позволяя получать свежие овощи и зелень в любое время, без необходимости постоянного вмешательства человека.

В ведомстве отметили, что в этом году финал в конкурсе «Школьный агростартап» прошли более 100 молодых участников из разных уголков России — от Калининградской области до Камчатки. Они представляли агрошколы, школы-хозяйства и организации с агроклассами на сельских территориях. Передсостязательный этап включал разработку бизнес-проектов и защиту их перед региональными комиссиями. На финале школьники выступили перед ведущими специалистами сектора АПК — представителями бизнеса, образования, власти и фермерского сообщества, что стало ценным опытом для молодых участников. Помимо соревнований, ребята посетили тренинги по публичным выступлениям и мастер-классы по современным технологиям в аграрной сфере.

Победители и финалисты получили в качестве награды портфели агрокласса с современным оборудованием — теплицами, гидропонными установками, инструментами для работы с сельскохозяйственными культурами, а также брендированную спецодежду. Некоторые команды были поощрены дополнительными призами от «Собираем урожай» и института РУДН. В знак благодарности за вклад в развитие молодежного сельскохозяйственного движения АО «Россельхозбанк» подарило наставникам команд специальную технику и материалы для дальнейшей поддержки молодых аграриев и научно-технического развития школьных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.